Гаджиев высказался о будущем Исмаилова и Вагабова

Камил Гаджиев сообщил, что Магомед Исмаилов отказался от кикбоксерского поединка против Владимира Минеева.
Промоутер и основатель АМС Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «Матч ТВ» о перспективах чемпиона в весовой категории до 93 кг Вагаба Вагабова и бывшего претендента на титул в весовой до 84 кг Магомеда Исмаилова:
— Вагабу предложил бой. Первое, что он сказал, что он лечится. В конце 2022 года он точно здоровье поправлял. Потом у него должен был быть бой по боксу с Михаилом Мохнаткиным. Этот бой не состоялся.
— А Магомед Исмаилов?
— Мага подкачивает свой бой с [Тимуром] Никулиным и предлагает себя рынку. Ведущим промоушенам. Думаю, что за большие деньги. Оба вроде ничем не заняты, но у одного объективно сначала были проблем со здоровьем, а потом слетел бой с Мохнаткиным. А второй говорит: «Ребят, если хотите, чтобы я что то сделал, несите вот это». Мага славится тем, что умеет продавать, прокачивать свои бои, поэтому, я думаю, что какой то анонс не за горами. Я ему предложил подраться с Минеевым по кикбоксингу. Он говорит: «Нет нет, давай лучше бокс». Честно, я считаю, что в ММА интрига была бы. В боксе ее нет. Это был бы односторонний бой, потому что Мага не боксер. Хотя то, что он делает в боксе и для бокса — это круто, — сказал Гаджиев.
Магомед Исмаилов в 2022 году провел три боя: два по правилам бокса, победив Оланреваджу Дуродолу и Александра Илича. И один по правилам ММА, в котором выиграл у Александра Шлеменко.
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