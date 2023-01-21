Гаджиев высказался о будущем Исмаилова и Вагабова

— Мага подкачивает свой бой с [Тимуром] Никулиным и предлагает себя рынку. Ведущим промоушенам. Думаю, что за большие деньги. Оба вроде ничем не заняты, но у одного объективно сначала были проблем со здоровьем, а потом слетел бой с Мохнаткиным. А второй говорит: «Ребят, если хотите, чтобы я что то сделал, несите вот это». Мага славится тем, что умеет продавать, прокачивать свои бои, поэтому, я думаю, что какой то анонс не за горами. Я ему предложил подраться с Минеевым по кикбоксингу. Он говорит: «Нет нет, давай лучше бокс». Честно, я считаю, что в ММА интрига была бы. В боксе ее нет. Это был бы односторонний бой, потому что Мага не боксер. Хотя то, что он делает в боксе и для бокса — это круто, — сказал Гаджиев.