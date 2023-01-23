Чемпионка мира по боксу Шарипова рассказала о краже в Таиланде

«Утром я проснулась оттого, что моя мама кричала «Фируза, посмотри, посмотри». Я спустилась вниз, со второго этажа и услышала от мамы, что нас обокрали. Терраса была открыта и рядом с бассейном лежали наши сумки, которые были выпотрошены все до копейки. Потом мы вызвали полицию и позвонили хозяйке дома. Полиция сняла все отпечатки и просмотрела все камеры, на которых было видно, как высокий и очень худой мужчина, ходит по двору. Лица к сожалению не было видно, поскольку он был в капюшоне», – сказала Шарипова.