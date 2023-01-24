Бивол высказался об отношении к алкоголю

Но у меня нет такого, что мне надо выпить после тренировки или тем более после боя. Это вообще, наверное, вредно, потому что ты и так нагрузил себя, свою печень. То есть печень нагружается от тренировок, а тут еще ее алкоголем нагружать... Это вредно», – сказал Бивол.