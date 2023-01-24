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1 час назад

Бивол про отношение к алкоголю: «Не хуже, чем к сладкому или соленому»

Sports.ru

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал про отношение к алкогольным напиткам.

Бивол высказался об отношении к алкоголю
Фото: Sports.ruSports.ru

«Отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому. Я сам не любитель спиртных напитков. В то же время, пить много алкоголя – это вредно. Но если человек ест много сладкого – это тоже вредно: ты можешь заработать сахарный диабет и очень много болезней от сладкого.

Нужно во всем в жизни искать баланс и границы для себя. Конечно, если ты пьешь алкоголь и забываешь свои дела, не выполняешь изначальные функции, то тебе алкоголь противопоказан. Он вреден, это яд. А если, к примеру, ты устал и не можешь заснуть, выпил бокал вина, лег спать, крепко выспался и готов дальше работать...

Это мое субъективное мнение и, может быть, оно неправильное с точки зрения религии или чего-то еще, но я так вижу. Во всем нужно искать баланс. Еда – это тоже вредно. Если много ешь перед сном, это тоже вредно. Ищи в жизни баланс.

После боя не пью алкоголь. И вообще я спокоен к нему. У меня нет такого, что я должен выпить, я хочу, у меня такого вообще нет. С супругой могу бокал вина выпить, бокал шампанского могу выпить на праздник.

Но у меня нет такого, что мне надо выпить после тренировки или тем более после боя. Это вообще, наверное, вредно, потому что ты и так нагрузил себя, свою печень. То есть печень нагружается от тренировок, а тут еще ее алкоголем нагружать... Это вредно», – сказал Бивол.

Бокс,Дмитрий Бивол,
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