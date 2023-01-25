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18 минут назад

Джо Джойс: удары Усика были как пощёчины

Чемпионат.com

Непобеждённый британский боксёр Джо Джойс вспомнил свой поединок с украинцем Александром Усиком.

Джо Джойс: удары Усика были как пощёчины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я помню, когда мы дрались, это было похоже на жгучую силу — это был не молот. Знаете, как пощёчины, они более жгучие. Быстрее и более жгучие. Но я думаю, что сейчас он прибавил в размерах, поэтому его удары будут бо

Он выглядел подтянутым, да. Это хорошо. Он выглядит здоровым и сильным… плавает и всё такое, так что кардио у него, вероятно, хорошее. Возможно, он хочет быть меньше для скорости. Он набирал размер, чтобы получить больше мощи, но я не знаю, была ли эта сила эффективной, так что он мог бы просто оставаться быстрым», — приводит слова Джойса Boxing Social.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксёр.

Бокс,Джо Джойс,Александр Усик,
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