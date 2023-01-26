Бетербиев поделился ожиданиями от своего боя с Ярдом

«Битва взглядов — это не часть боя, это часть его раскрутки. Поэтому на битве взглядов я ничего не испытываю. Как пройдёт мой бой с Энтони Ярдом? Я не умею заглядывать в будущее. Мы готовились к этому бою, я и моя команда. Думаю, это будет хороший бой. Конечно, у меня есть план на бой, но это бокс. Нокаутирую ли я его? Посмотрим», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.