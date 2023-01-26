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2 часа назад

Бетербиев поделился ожиданиями от своего боя с Ярдом

Чемпионат.comиещё 8

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался по поводу предстоящего поединка с британцем Энтони Ярдом.

Бетербиев поделился ожиданиями от своего боя с Ярдом
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Битва взглядов — это не часть боя, это часть его раскрутки. Поэтому на битве взглядов я ничего не испытываю. Как пройдёт мой бой с Энтони Ярдом? Я не умею заглядывать в будущее. Мы готовились к этому бою, я и моя команда. Думаю, это будет хороший бой. Конечно, у меня есть план на бой, но это бокс. Нокаутирую ли я его? Посмотрим», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.

Бокс,Артур Бетербиев,
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