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57 минут назад

Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

Елена Прошина

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловании. Сторона обвинения требует взыскать со спортсмена пять миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает Daily Mail.

Тайсона вновь обвинили в изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно показаниям стороны обвинения, инцидент произошёл в 1990 году в одном из ночных клубов в Олбани. Тайсон предложил подбросить предполагаемую жертву на автомобиле, а потом изнасиловал ее.

«Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – рассказала она.

Уточняется, что женщина захотела остаться анонимной и не стала называть точную дату произошедшего. На данный момент представители Тайсона никак не прокомментировали обвинение.

Напомним, что ранее Тайсон уже был приговорён к шести годам тюрьмы за изнасилование.

Ранее полиция доказала вину футболиста Дани Алвеса в изнасиловании.

Бокс,Майк Тайсон,
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