«Я чеченец, не дагестанец». Бетербиев поправил английского репортёра

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев поправил английского репортёра во время интервью.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Журналист сказал, что Артур родился в Дагестане, и спросил, гордится ли он земляками вроде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Я чеченец, не дагестанец. Но я счастлив, что у нас есть такие бойцы», — сказал Бетербиев.

Стоит отметить, что Бетербиев действительно родился в Дагестане.