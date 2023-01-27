Промоутер Усика рассказал, когда может состояться анонс его боя с Фьюри

«Жизнь внесла некоторые коррективы, и теперь конец апреля для нас является более оптимальной датой, чем начало марта. Мы интенсивно работаем над датой боя и над контрактом, чтобы объявить его уже в начале февраля», — приводит слова Luckypunchnet в соцсетях.