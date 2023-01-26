Бетербиев рассказал, имя какого боксёра хочет вписать в своё резюме

«Чьё имя я хочу вписать в своё резюме – Канело или Усика? Энтони Ярда в эту субботу. Я не мечтаю с кем-то подраться. Знаете, когда бой будет предложен, я всё обдумаю и соглашусь драться, если это будет хороший поединок», — сказал Бетербиева на YouTube-канале Top Rank Boxing.