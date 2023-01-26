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2 часа назад

Instagram* заблокировал страницу Василия Ломаченко для жителей Украины

Чемпионат.com

Американская социальная сеть Instagram* частично заблокировала страницу украинского боксёра, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. Частичную блокировку заметили пользователи с Украины.

Instagram* заблокировал страницу Ломаченко для жителей Украины
Фото: соцсетисоцсети

Теперь, когда они открывают его страницу, на экране появляется следующая надпись: «На жаль, ця сторінка недоступна. Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене або сторінку видалено» («К сожалению, эта страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, возможно, неправильная или страница была удалена»).

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Сообщается, что пользователи из некоторых других стран также утратили доступ к странице Василия. При этом в ряде государств доступ к его профилю сохранился.

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* – деятельность компании Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в России.

Бокс,Василий Ломаченко,
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