Первый турнир с участием сборной РФ по боксу после допуска пройдет в Марокко

Российские боксеры примут участие в международном турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI, который пройдет в Марракеше с 31 января по 12 февраля. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс службе Федерации бокса России.

Эти соревнования станут первыми после допуска российских и белорусских спортсменов Международной ассоциацией бокса (IBA) до турниров без каких либо ограничений. Соответственно, боксеры могут выступать под национальным флагом и с гимном.

Соревнования в Марокко являются этапом Мирового боксёрского тура (WBT) — нового турнира под эгидой IBA. В тур входит несколько соревнований, разделённых на три категории: Золотой пояс, Серебряный пояс и Бронзовый пояс. В Марокко пройдет серия Золотого пояса. На турнирах WBT боксёры набирают очки, которые идут в зачёт личного и командного рейтинга. В конце года по рейтингу будут определяться лучшие боксёры и лучшие национальные сборные. По 4 лучших боксёра из каждой категории встретятся на турнире Бриллиантового пояса в конце года, чтобы определить лучшего из лучших.