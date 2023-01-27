Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
49 минут назад

Первый турнир с участием сборной России по боксу после допуска IBA пройдет в Марокко

Матч ТВ

Российские боксеры примут участие в международном турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI, который пройдет в Марракеше с 31 января по 12 февраля. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс службе Федерации бокса России.

Первый турнир с участием сборной РФ по боксу после допуска пройдет в Марокко
Фото: СоцсетиСоцсети

Эти соревнования станут первыми после допуска российских и белорусских спортсменов Международной ассоциацией бокса (IBA) до турниров без каких либо ограничений. Соответственно, боксеры могут выступать под национальным флагом и с гимном.

Соревнования в Марокко являются этапом Мирового боксёрского тура (WBT) — нового турнира под эгидой IBA. В тур входит несколько соревнований, разделённых на три категории: Золотой пояс, Серебряный пояс и Бронзовый пояс. В Марокко пройдет серия Золотого пояса. На турнирах WBT боксёры набирают очки, которые идут в зачёт личного и командного рейтинга. В конце года по рейтингу будут определяться лучшие боксёры и лучшие национальные сборные. По 4 лучших боксёра из каждой категории встретятся на турнире Бриллиантового пояса в конце года, чтобы определить лучшего из лучших.

Участие в турнире в Марокко уже подтвердили более 370 спортсменов из 53 стран.

Бокс,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители