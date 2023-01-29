Джейк Пол обратился с вызовом к Тайсону Фьюри

Американский блогер и боксёр Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с британским боксёром Томми Фьюри. Их поединок состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.

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«У тебя никаких шансов, и ты это знаешь. Ты можешь побить только водителя такси. Прости, Тайсон, я люблю тебя, но я побью твоего брата. Я сделаю это», — сказал Джейк Пол., — сказал Джейк Пол на стердауне.

Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок и оба раза бой срывался.

Джейк Пол провёл уже шесть поединков на боксёрском ринге и не потерпел ни одного поражения, при этом досрочно завершив четыре боя. В последнем поединке американец встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.