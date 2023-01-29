Бетербиев оценил защиту трех чемпионских титулов

Российский боксер Артур Бетербиев оценил победу над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне. Его слова приводятся на YouTube-канале Top Rank Boxing.

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«Я не могу сказать, что я провел очень плохой бой, но если бы я сделал это снова, то хотел бы выступить лучше», — заявил 38-летний спортсмен.

При этом он подчеркнул, что может расслабиться после победы. Бетербиев пожелал удачи своему оппоненту, посчитав, что у того еще все впереди.

Российский боксер одержал победу над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.