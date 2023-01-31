Бетербиев выступил с обращением к своей команде

«За каждым профессиональным спортсменом стоит большая команда. На фото попали не все, но я хочу поблагодарить каждого, кто помогает мне готовиться к бою. Ваш вклад невозможно оценить. Без вашей слаженной работы не было бы всех этих побед. В субботу вы в очередной раз показали, как должна работать настоящая команда, и я очень ценю это. Спасибо», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.