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2 часа назад

Артур Бетербиев выступил с обращением к своей команде

Чемпионат.comиещё 3

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев поблагодарил свою команду.

Бетербиев выступил с обращением к своей команде
Фото: TOPRANKTOPRANK

«За каждым профессиональным спортсменом стоит большая команда. На фото попали не все, но я хочу поблагодарить каждого, кто помогает мне готовиться к бою. Ваш вклад невозможно оценить. Без вашей слаженной работы не было бы всех этих побед. В субботу вы в очередной раз показали, как должна работать настоящая команда, и я очень ценю это. Спасибо», — написал Бетербиев у себя в социальных сетях.

В последнем поединке Артур победил британца Энтони Ярда. Для него эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

Бокс,Артур Бетербиев,
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