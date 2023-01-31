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6 часов назад

Бетербиев: без проблем проведу бой с Усиком

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Россиянину интересен такой поединок.

Бетербиев: без проблем проведу бой с Усиком
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев сообщил, что заинтересован в поединке с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.

«Без проблем проведу бой с Усиком, если вы организуете поединок. Он успешен, у него отличная карьера. Усик является хорошим боксёром. Его карьера меня не особо интересует. Ради такого поединка я бы поднялся в весе. Но также хочу провести ещё один титульный бой», — цитирует Бетербиева Sky Sports.

В январе в бою с Энтони Ярдом Артур Бетербиев одержал 19-ю победу в 19 боях на профессиональном ринге. Примечательно, что все свои победы россиянин добыл нокаутом.

Усик в профессиональной карьере провёл 20 боёв и выиграл в каждом из них.

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