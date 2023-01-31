Бетербиев: без проблем проведу бой с Усиком

«Без проблем проведу бой с Усиком, если вы организуете поединок. Он успешен, у него отличная карьера. Усик является хорошим боксёром. Его карьера меня не особо интересует. Ради такого поединка я бы поднялся в весе. Но также хочу провести ещё один титульный бой», — цитирует Бетербиева Sky Sports.