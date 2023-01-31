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2 часа назад

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года

Sports.ru

Top Rank планирует организовать поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом в конце лета 2023 года в Монреале (Канада). Об этом сообщил вице-президент компании Карл Моретти.

Названа дата возможного боя Бетербиева и Каллума Смита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Длительный простой связан с началом Рамадана, во время которого Бетербиев будет соблюдать пост.

Бетербиев 28 января нокаутировал Энтони Ярда в Лондоне, оформив 19 нокаут подряд в профессиональной карьере.

Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, единственный раз проиграв Саулю Альваресу в суперсреднем весе.

Каллум Смит: «Бетербиев уязвим. Пришло время побить его»

Бокс,Каллум Смит,
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