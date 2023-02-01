Лебедев отреагировал на победу Бетербиева в бою с Ярдом

«Перед боем я говорил о том, что будет досрочная победа в поздних раундах. Я видел в деле Энтони Ярда, есть понимание на что он способен, и какие у него возможности. Если сопоставить способности обоих боксёров, то результат закономерен. Неспеша, медленно, но уверенно Бетербиев пришёл к победе. Он должен был забирать все раунды, но, к сожалению, не вышло, однако, я очень рад, что наш соотечественник одержал победу», — отметил Лебедев в беседе с «РБК Спорт».