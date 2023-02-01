Боксер Бетербиев высказался о перспективах проведения поединка с Биволом

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), россиянин Артур Бетербиев оценил вероятность проведения поединка со своим соотечественником, обладателем чемпионского пояса по версии WBA Super (Всемирной боксерской ассоциации) Дмитрием Биволом.
«Нет никаких проблем в том, чтобы провести бой, если он захочет. Я говорю: «Давайте сделаем этот бой». А смысла в вызовах нет, когда один хочет, а другой — нет», — передает слова Бетербиева «Матч ТВ».
В ночь с 28 на 29 января Бетербиев одержал над британцем Энтони Ярдом победу техническим нокаутом, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.
Поединок Бетербиева и Ярда прошел на лондонском стадионе «Уэмбли». В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце.
Сразу после завершения боя Бетербиев заявил о своем желании встретиться с Биволом.