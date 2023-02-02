Кубок президента по боксу с призовым фондом 100 млн рублей пройдет в России

"На Всероссийском боксерском форуме проходит обсуждение предстоящих новых турниров, - сказал Кремлев. - В этом году будет организован Кубок президента. Там будут участвовать все спортсмены. Наша задача, чтобы призовой фонд составил 100 миллионов рублей".