Кубок президента по боксу с призовым фондом 100 млн рублей пройдет в России

Федерация бокса России в 2023 году проведет Кубок президента с призовым фондом 100 млн рублей. Об этом журналистам в четверг рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
"На Всероссийском боксерском форуме проходит обсуждение предстоящих новых турниров, - сказал Кремлев. - В этом году будет организован Кубок президента. Там будут участвовать все спортсмены. Наша задача, чтобы призовой фонд составил 100 миллионов рублей".
Всероссийский боксерский форум проходит в Серпухове с 2 по 4 февраля.