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1 час назад

Кубок президента по боксу с призовым фондом 100 млн рублей пройдет в России

ТАСС

Федерация бокса России в 2023 году проведет Кубок президента с призовым фондом 100 млн рублей. Об этом журналистам в четверг рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Кубок президента по боксу с призовым фондом 100 млн рублей пройдет в России
Фото: Соцсети Соцсети

"На Всероссийском боксерском форуме проходит обсуждение предстоящих новых турниров, - сказал Кремлев. - В этом году будет организован Кубок президента. Там будут участвовать все спортсмены. Наша задача, чтобы призовой фонд составил 100 миллионов рублей".

Всероссийский боксерский форум проходит в Серпухове с 2 по 4 февраля.

Бокс,Умар Кремлев,
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