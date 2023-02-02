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1 час назад

Кремлев выступил против боя между боксерами Бетербиевым и Биволом

ТАСС

Чемпионы мира по боксу Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол не должны проводить объединительный поединок между собой. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Кремлев выступил против боя между боксерами Бетербиевым и Биволом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не жду этот бой, это два чемпиона, два красавца. Пусть они и дальше дерутся и представляют нашу страну, а мы будем ими гордиться. Да, это интересно, но пусть не между собой", - сказал Кремлев.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Бивол - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Бокс,Умар Кремлев,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,
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