Кремлев выступил против боя между боксерами Бетербиевым и Биволом

Чемпионы мира по боксу Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол не должны проводить объединительный поединок между собой. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
"Я не жду этот бой, это два чемпиона, два красавца. Пусть они и дальше дерутся и представляют нашу страну, а мы будем ими гордиться. Да, это интересно, но пусть не между собой", - сказал Кремлев.
Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Бивол - чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.