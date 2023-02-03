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6 часов назад

Бывшему чемпиону мира по боксу грозит тюремный срок за ограбление

Газета.Ru

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Дэмьен Хупер предстанет перед судом после того, как его обвинили в ограблении в австралийском Брисбене. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшему чемпиону мира по боксу грозит тюремный срок за ограбление
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полиция утверждает, что спортсмен ограбил человека и «применил личное насилие» в июле 2022 года.

30-летнему Хуперу намерены предъявить четыре обвинения в проникновении в жилые помещения, по два в незаконном использовании автомобиля и умышленном причинении ущерба, а также обвинения в нападении с причинением телесных повреждений, вождении без прав, препятствовании работе полиции.

Боксер выступал в составе сборной Австралии на Играх Содружества в Дели в 2010 году и Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. За карьеру Хупер одержал 14 побед и потерпел одно поражение в полутяжелой весовой категории. Свой последний поединок он провел в 2018 году.

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