Бывшему чемпиону мира по боксу грозит тюремный срок за ограбление

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Дэмьен Хупер предстанет перед судом после того, как его обвинили в ограблении в австралийском Брисбене. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция утверждает, что спортсмен ограбил человека и «применил личное насилие» в июле 2022 года.

30-летнему Хуперу намерены предъявить четыре обвинения в проникновении в жилые помещения, по два в незаконном использовании автомобиля и умышленном причинении ущерба, а также обвинения в нападении с причинением телесных повреждений, вождении без прав, препятствовании работе полиции.