Цзю объяснил присвоение Биволу звания лучшего боксёра по версии Федерации бокса РФ

«Очень рад за него. Конечно, он достоин этого звания. Он выиграл у лучшего боксёра [Рамиреса], поэтому, выиграв у лучшего, он становится лучшим. Последняя победа ему в этом и помогла», – приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».