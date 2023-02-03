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5 часов назад

Константин Цзю надеется, что бой Бетербиев — Бивол никогда не состоится

Матч ТВиещё 4

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю оценил выступление Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом и выразил надежду, что россиянин не будет драться со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

Константин Цзю надеется, что бой Бетербиев — Бивол никогда не состоится
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В субботу в Лондоне Бетербиев техническим нокаутом в восьмом раунде победил британца Энтони Ярда и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе. Бивол владеет поясом WBA. В активе Бетербиева 19 досрочных побед в 19 боях на профессиональном ринге. На счету Бивола 21 победа (11 — нокаутом).

— Я не скажу, что выступление Бетербиева меня сильно впечатлило. Бой был неплохой, равненький. Артур перетерпел, а соперник был очень опасный. Они показали хорошее качество бокса. Поэтому предвижу следующий вопрос и скажу, что не хочу, чтобы Артур боксировал с Дмитрием Биволом. Я буду доволен, если их встреча не состоится. Пусть все титулы будут у нас в России, и они будут выступать дальше, — сказал Цзю MMA.Metaratings.ru.

Прямые трансляции боксерских вечеров на турнирах 2023 года смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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