Константин Цзю надеется, что бой Бетербиев — Бивол никогда не состоится

— Я не скажу, что выступление Бетербиева меня сильно впечатлило. Бой был неплохой, равненький. Артур перетерпел, а соперник был очень опасный. Они показали хорошее качество бокса. Поэтому предвижу следующий вопрос и скажу, что не хочу, чтобы Артур боксировал с Дмитрием Биволом. Я буду доволен, если их встреча не состоится. Пусть все титулы будут у нас в России, и они будут выступать дальше, — сказал Цзю MMA.Metaratings.ru.