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30 минут назад

Бетербиев рассказал, когда может состояться его бой с Биволом

Газета.Ru

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал, когда может состояться его бой с Дмитрием Биволом, передает «Матч ТВ».

Бетербиев рассказал, когда может состояться его бой с Биволом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где то. Полноценно полтора два месяца нужно готовиться», — сказал Бетербиев.

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Он одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. 18 июня в Нью-Йорке боксер во втором раунде победил техническим нокаутом Джо Смита-младшего и отобрал у американца титул WBO. Бетербиев вышел на ринг под флагом Канады.

Ранее инсайдер ESPN Майк Коппинджер в социальных сетях сообщил, что поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 29 апреля.

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