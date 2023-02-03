Бетербиев рассказал, когда может состояться его бой с Биволом

«Думаю, будет месяца через 3-4. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где то. Полноценно полтора два месяца нужно готовиться», — сказал Бетербиев.

Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Он одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. 18 июня в Нью-Йорке боксер во втором раунде победил техническим нокаутом Джо Смита-младшего и отобрал у американца титул WBO. Бетербиев вышел на ринг под флагом Канады.