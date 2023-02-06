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Названо преимущество Усика над Фьюри

Непобежденный боксер Джо Джойс назвал преимущество украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале talkSPORT Boxing.

Названо преимущество Усика над Фьюри
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«Александр выбрасывает много ударов, поэтому я думаю, что он доставит Фьюри определенные проблемы. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, он длинный, высокий, у него есть футворк (работа ног — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Джойс добавил, что по Усику достаточно сложно попасть, поэтому Фьюри будет трудно победить.

Ранее журналист Майк Коппинджер рассказал, что поединок между боксерами должен пройти 29 апреля в Саудовской Аравии.

«Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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