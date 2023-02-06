Названо преимущество Усика над Фьюри

«Александр выбрасывает много ударов, поэтому я думаю, что он доставит Фьюри определенные проблемы. Тайсон не выбрасывает так много ударов, но он бьет быстро, он длинный, высокий, у него есть футворк (работа ног — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.