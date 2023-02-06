Пять российских боксеров стали полуфиналистами турнира в Марокко

Пять российских боксеров вышли в полуфинал международного турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI, который проходит в Марракеше.

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В пятый соревновательный день представители сборной России Людмила Воронцова (57 кг), Василий Егоров (51 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Габил Мамедов (63,5 кг) и Имам Хатаев (80 кг) одержали победы в своих поединках и вышли в полуфинал турнира.

Во вторник на турнире пройдут оставшиеся четвертьфинальные поединки и состоятся первые полуфиналы.

Эти соревнования стали первыми после допуска российских и белорусских спортсменов Международной ассоциацией бокса (IBA) до турниров без каких либо ограничений. Соответственно, боксеры выступают под национальным флагом и с гимном.