Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
17 часов назад

Пять российских боксеров стали полуфиналистами турнира в Марокко

Матч ТВиещё 2

Пять российских боксеров вышли в полуфинал международного турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI, который проходит в Марракеше.

Пять российских боксеров стали полуфиналистами турнира в Марокко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятый соревновательный день представители сборной России Людмила Воронцова (57 кг), Василий Егоров (51 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Габил Мамедов (63,5 кг) и Имам Хатаев (80 кг) одержали победы в своих поединках и вышли в полуфинал турнира.

Во вторник на турнире пройдут оставшиеся четвертьфинальные поединки и состоятся первые полуфиналы.

Эти соревнования стали первыми после допуска российских и белорусских спортсменов Международной ассоциацией бокса (IBA) до турниров без каких либо ограничений. Соответственно, боксеры выступают под национальным флагом и с гимном.

Прямые трансляции боксерских вечеров на турнирах 2023 года проходят на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Бокс,Габил Мамедов,Василий Егоров,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители