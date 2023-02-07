Энтони Джошуа объявил свой следующий бой

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила очередное боксёрское шоу, которое пройдёт на стадионе O2 Arena в Лондоне (Великобритания) 1 апреля. В главном поединке вечера встретятся британец Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин.

Фото: Championat.com Championat.com

33-летний Джошуа за карьеру одержал 24 победы и потерпел три поражения. 22 поединка он завершил нокаутами. Джошуа является олимпийским чемпионом по боксу, он выигрывал олимпийский турнир в 2012 году. Последним соперником Джошуа был украинец Александр Усик, которому британец уступил.