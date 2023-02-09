Валуев прокомментировал призывы Усика к Баху

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев поделился мнением об обращении украинца Александра Усика к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«СБУ и на Александра Усика нашла управу. Жизнь сложнее, а он все-таки боксер Украины, поэтому ожидаемо вполне», — передает слова Валуева Sport24.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.