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41 минуту назад

Валуев назвал ожидаемым обращение боксера Усика к Баху о недопуске россиян на ОИ-2024

Газета.Ruиещё 2

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев поделился мнением об обращении украинца Александра Усика к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Валуев прокомментировал призывы Усика к Баху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«СБУ и на Александра Усика нашла управу. Жизнь сложнее, а он все-таки боксер Украины, поэтому ожидаемо вполне», — передает слова Валуева Sport24.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины. Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование.

Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Бокс,Томас Бах,Александр Усик,Николай Валуев,СБУ,Госдума,
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