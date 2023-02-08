Семь представителей России вышли в финал боксерского турнира в Марокко

Семь представителей сборной России во вторник вышли в финал международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. Турнир проходит в Марракеше.
Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг) победил испанца Рафаэля Серрано, Тархан Идигов (до 67 кг) одержал победу над представителем Гаити Джексоном Ховардом, Павел Сосулин (до 75 кг) выиграл у представителя Демократической Республики Конго Давида Тшама. В женском турнире Екатерина Пальцева (до 50 кг) победила испанку Лауру Фернандес, Наталья Сычугова (до 63 кг) была сильнее итальянки Ассунты Канфоры, Анастасия Демурчян (до 70 кг) победила представительницу Казахстана Мадину Нуршаеву, Салтанат Меденова (до 81 кг) оказалась сильнее казахстанской спортсменки Фаризы Шолтай.
Турнир в Марокко является этапом Мирового боксерского тура (WBT) - нового турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). В тур входит несколько соревнований, которые разделены на три категории: Золотой пояс, Серебряный пояс и Бронзовый пояс. В Марокко проходят соревнования серии Золотого пояса, в них принимают участие 245 боксеров из 33 стран. Турнир завершится 10 февраля.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.