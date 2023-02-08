Казахстанский боксёр Головкин отказался от титула чемпиона по боксу

Легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, которым он владел более трёх лет.
Как сообщает BoxingScene, 40-летний казахстанец принял решение отказаться от пояса IBF спустя четыре месяца после того, как организация обязала его провести защиту титула в бою с бразильцем Эскивой Фалькао.
Отметим, что Головкин остался владеть чемпионскими поясами в среднем весе по версиям IBO и WBA.
Свой последний на данный момент поединок Геннадий Головкин провёл в ночь на 18 сентября 2022 года, когда встретился с мексиканцем Саулем Альваресом. В их третьем бою с Головкиным Альварес защищал чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC во втором среднем (суперсреднем) весе. В итоге мексиканец по итогам 12-раундового поединка победил казахстанца единогласным решением судей.