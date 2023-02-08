Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за россиян

Федерация бокса США отказалась участвовать в мужском и женском чемпионатах, где выступят россияне и белорусы под национальными флагами. Об этом сообщает РБК .

Глава американской федерации бокса Майк Макэти назвал одной из причин такого решения разрешение на допуск россиян и белорусов на турниры под национальными флагами со стороны Международной ассоциации бокса. По его мнению, их участие в ЧМ «нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».