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1 час назад

Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за россиян

Елена Прошина

Федерация бокса США отказалась участвовать в мужском и женском чемпионатах, где выступят россияне и белорусы под национальными флагами. Об этом сообщает РБК.

Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава американской федерации бокса Майк Макэти назвал одной из причин такого решения разрешение на допуск россиян и белорусов на турниры под национальными флагами со стороны Международной ассоциации бокса. По его мнению, их участие в ЧМ «нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».

Напомним, что женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте в Индии, а мужской — в мае в Узбекистане.

Бокс,
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