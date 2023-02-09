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16 минут назад

«Боятся»: Монсон прокомментировал снятие американцев с ЧМ по боксу

Елена Прошина

Бывший боец ММА Джефф Монсон в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал решение сборной США по боксу сняться с мужского и женского чемпионатов мира, где россиянам разрешили выступать под своими флагом и гимном. По его мнению, американцы «просто боятся».

«Боятся»: Монсон прокомментировал снятие американцев с ЧМ по боксу
Фото: РамблерРамблер

Монсон уверен, что эта ситуация является политическим решением.

«Спортсмены — это не политики. Они не могут принимать решение по внешней или внутренней политике страны. Спортсмены — это люди, которые готовятся много лет, чтобы выступить на соревнованиях. Спорт — это место, где лучшие человеческие качества выходят наружу», — сказал он.

Боец обратил внимание на то, что во время событий в Афганистане и Ираке американцев не «банили» на турнирах и не применяли никаких санкций к ним из-за этого.

«По моему мнению, американцы просто боятся. Они знают, что боксеры из России очень хороши. Боксеры из США могут проиграть, они не хотят этого. Поэтому они начали заниматься политикой», — заключил Монсон.

В IBA приняли решение о допуске российских и белорусских спортсменов 5 октября. Им также разрешено выступать под национальными флагами и гимнами.

Вчера, 8 февраля, сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, объяснив свое решение допуском на них спортсменов из России и Белоруссии.

Напомним, что женский чемпионат мира по боксу пройдет в марте в Индии, а мужской — в мае в Узбекистане.

Бокс,Джефф Монсон,
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