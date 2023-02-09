Рой Джонс-младший пообещал отправить боксеров США на ЧМ

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший назвал решение о бойкоте чемпионатов мира со стороны USA Boxing «политизированным» и пообещал лично собрать и отправить американских спортсменов на ЧМ.

Соответствующее заявление он сделал у себя в социальных сетях.

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Джонс отметил, что новость об отказе Федерации бокса США принимать участие в предстоящих женских и мужских Чемпионатах мира в Индии и Узбекистане его сильно «разочаровала».

«Сегодня от своего имени хочу заверить спортсменов, тренеров и всех любителей американского бокса, что это решение приняли чиновники, а не сами боксеры», — написал он.

Джонс пообещал лично организовать «помощь и поддержку боксерам и тренерам сборной США», которые хотели бы принять участие в предстоящих ЧМ. По его словам, у Международной ассоциации бокса есть для этого «замечательные программы».

«Насчет менеджмента и финансовой прозрачности IBA, хочу еще раз повторить, что это единственная организация, которая работает в интересах боксеров и тренеров. Она открыта спортивному сообществу и всегда встает на защиту своих спортсменов», — отметил экс-чемпион.

Говоря о чиновниках, которые «хотели бы сделать спорт политическим», он посоветовал им продолжать «сидеть в своих огромных кабинетах, говорить о важности спорта и своей работы и делать заявления», но только на словах. Джонс призвал не допустить, чтобы их желания стали реальностью и «американские спортсмены лишились права представлять свою страну из-за слабого руководства».

«Спорт всегда должен быть вне политики и быть независимым от политизированных решений! Все наши боксеры будут соревноваться в Нью-Дели и Ташкенте, защищая спортивные интересы США. Они покажут, что бокс объединяет!» — заключил он.

Вчера, 8 февраля, сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ, объяснив свое решение допуском на них спортсменов из России и Белоруссии и разрешением им выступать под национальными флагами и гимнами. На этот шаг IBA пошла еще 5 октября.