Рой Джонс лично поможет американским боксерам приехать на ЧМ после бойкота США из-за россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший в своих соцсетях заявил, что поможет американским боксерам отправится на турниры в обход решения Федерации бокса США о бойкоте турниров с участием россиян.

Фото: газета.ру газета.ру

«Я был горько разочарован, услышав о бойкотах чемпионата мира по боксу. На своем официальном сайте Федерация бокса США приводит избитые заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью!

Более того, я лично организую помощь и поддержку боксерам и тренерам национальной команды, которые хотели бы принять участие в этих турнирах.

Однажды у меня отняли мечту, и теперь моя цель всей моей жизни — помогать молодым спортсменам осуществить их мечты», — написал экс-боксер.

Федерация бокса США объяснила причину отказа решением Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустить российских и белорусских атлетов под национальными флагами.