Тайсон Фьюри ответил на вопрос о возможной покупке футбольного клуба

«Меня спросили, хочу ли я купить клуб. Я сказал, что нет, мне это неинтересно, вот и всё. А газеты могли сделать из этого всё, что они захотят. Думаю, для них это была бы хорошая история, написать, что Тайсон Фьюри заинтересован в покупке «Моркэма», — рассказал Фьюри в интервью Beyond Radio.