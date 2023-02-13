Джошуа — о поражениях Усику: "Теперь я рассматриваю себя как претендент"

«Сейчас я смотрю на себя как на претендента. Когда у вас есть пояса и вы являетесь чемпионом, то вам приходится и выступать определённым образом. Потому что вы выходите на ринг против кого-то, кто намеревается отобрать у вас то, что вам принадлежит. И в этом заключа