Саудовская Аравия отказывается проводить бой между Усиком и Фьюри

Инвесторы из Саудовской Аравии отказываются проводить боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, передает журналист Майк Коппинджер.

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Вероятно, бой состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стоит отметить, что проведение встречи планируется на 29 апреля, но контракт все еще не подписан.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Британец владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 36-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.