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1 час назад

Daily Mail: Усик и Фьюри с большой долей вероятности проведут бой в Лондоне

Газета.Ru

Бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, скорее всего, состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail узнала вероятное место боя Усика и Фьюри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, в Джидде есть проблемы со строительством арены, на которой изначально планировался бой, поэтому с наибольшей долей вероятности Усик и Фьюри подерутся в британской столице.

Отмечается, что промоутерская компания Queensberry, которая представляет интересы Тайсона Фьюри, уже забронировала стадион на 29 апреля.

Напомним, что оба бойца еще не проиграли ни одного поединка в профессиональной карьере.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о победе российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в Перте.

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