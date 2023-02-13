Daily Mail узнала вероятное место боя Усика и Фьюри

Бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, скорее всего, состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в Джидде есть проблемы со строительством арены, на которой изначально планировался бой, поэтому с наибольшей долей вероятности Усик и Фьюри подерутся в британской столице.
Отмечается, что промоутерская компания Queensberry, которая представляет интересы Тайсона Фьюри, уже забронировала стадион на 29 апреля.
Напомним, что оба бойца еще не проиграли ни одного поединка в профессиональной карьере.
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