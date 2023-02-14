Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
22 минуты назад

Боксеры из Чехии бойкотируют чемпионаты мира в знак протеста против руководства IBA

ТАСС

Руководство Чешской боксерской ассоциации (CBA) приняло решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира 2023 года под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) в знак протеста против руководства организации. Об этом во вторник заявил глава CBA Марек Шиман, комментарий которого приводит чешский портал Radio urn l Sport.

Боксеры из Чехии бойкотируют чемпионаты мира в знак протеста против русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что касается бойкота чемпионатов мира, Чехия присоединяется к Ирландии, которая не отправит на турниры ни боксеров, ни судей", - сказал Шиман.

Ранее об отказе от участия в чемпионатах мира заявили Федерация бокса США и Ирландская ассоциация бокса (IABA). Решение было мотивировано тем, что IBA допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном, а также из-за непрозрачного финансового управления организацией. Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. 10 февраля он в своем телеграм-канале объявил, что IBA окажет всю необходимую помощь спортсменам сборной США для участия в чемпионатах мира, несмотря на запрет со стороны национальной федерации.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской турнир запланировано провести в мае в Ташкенте.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Бокс,Умар Кремлев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители