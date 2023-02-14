Боксеры из Чехии бойкотируют чемпионаты мира в знак протеста против русских

Руководство Чешской боксерской ассоциации (CBA) приняло решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира 2023 года под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) в знак протеста против руководства организации. Об этом во вторник заявил глава CBA Марек Шиман, комментарий которого приводит чешский портал Radio urn l Sport.

"Что касается бойкота чемпионатов мира, Чехия присоединяется к Ирландии, которая не отправит на турниры ни боксеров, ни судей", - сказал Шиман.

Ранее об отказе от участия в чемпионатах мира заявили Федерация бокса США и Ирландская ассоциация бокса (IABA). Решение было мотивировано тем, что IBA допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном, а также из-за непрозрачного финансового управления организацией. Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. 10 февраля он в своем телеграм-канале объявил, что IBA окажет всю необходимую помощь спортсменам сборной США для участия в чемпионатах мира, несмотря на запрет со стороны национальной федерации.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской турнир запланировано провести в мае в Ташкенте.