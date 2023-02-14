Британские спортсменки бойкотируют чемпионат мира по боксу

Спортсменки из Великобритании не примут участия в женском чемпионате мира по боксу из-за участия в турнире россиянок. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации бокса Великобритании.

В заявлении отмечается, что данное решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под национальной символикой. Решение об участии британцев в мужском чемпионате мира, который пройдет в мае в Ташкенте, будет принято ближе к старту турнира. Женское мировое первенство состоится в Нью-Дели 15-25 марта.

Ранее об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили Федерация бокса США, Ирландская ассоциация бокса и Чешская боксерская ассоциация.

Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. 10 февраля он в своем телеграм-канале объявил, что IBA окажет всю необходимую помощь спортсменам сборной США для участия в чемпионатах мира, несмотря на запрет со стороны национальной федерации.