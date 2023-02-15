Артур Бетербиев раскрыл, когда намерен вернуться на ринг

«У меня почти заканчивается мой отдых – две неделе. Начну потихоньку приходить в себя, хотя я и не успел уйти из себя, можно сказать. Потихоньку начну тренироваться. Потом посмотрим, какие там вопросы. Какую работу мне предложат, там уже бу