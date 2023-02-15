Шведская федерация бокса намерена бойкотировать ЧМ в случае участия россиян

Шведская ассоциация бокса намерена бойкотировать чемпионат мира, если в соревнованиях будут участвовать бойцы из России и Белоруссии. Об этом заявил глава организации Пер-Аксель Шёхольм.
«Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA (Международная ассоциация бокса - прим.). Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами», — цитирует Шёльхома SVT.
Швеция присоединилась к США, Чехии, Ирландии и Англии, которые планируют отказаться от участия в турнире в случае допуска российских и белорусских атлетов.
Женский чемпионат мира по боксу пройдет в Индии с 15 по 31 марта. Соревнования мужчин состоятся в Ташкенте с 1 по 14 мая.
В феврале 2022 года исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным ассоциациям не допускать россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой.