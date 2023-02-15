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1 час назад

Шведская федерация бокса намерена бойкотировать чемпионат мира в случае участия россиян

Спорт день за днем

Шведская ассоциация бокса намерена бойкотировать чемпионат мира, если в соревнованиях будут участвовать бойцы из России и Белоруссии. Об этом заявил глава организации Пер-Аксель Шёхольм.

Шведская федерация бокса намерена бойкотировать ЧМ в случае участия россиян
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA (Международная ассоциация бокса - прим.). Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами», — цитирует Шёльхома SVT.

Швеция присоединилась к США, Чехии, Ирландии и Англии, которые планируют отказаться от участия в турнире в случае допуска российских и белорусских атлетов.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет в Индии с 15 по 31 марта. Соревнования мужчин состоятся в Ташкенте с 1 по 14 мая.

В феврале 2022 года исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным ассоциациям не допускать россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой.

Бокс,
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