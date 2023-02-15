Шведская федерация бокса намерена бойкотировать ЧМ в случае участия россиян

«Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA (Международная ассоциация бокса - прим.). Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами», — цитирует Шёльхома SVT.