Президент Казахстана Токаев проверил удар чемпионки мира по боксу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проверил удар чемпионки мира по боксу в ДЮСШ города Степногорска.

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 февраля Президент посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске, где вручил благодарственное письмо биатлонисту. Глава государства после осмотра школы поговорил с именитыми спортсменами и тренерами региона.

Акорда распространила видео, на которой во время общей фотографии Токаев попросил чемпионку мира по боксу Дину Жоламан, выигравшую для Казахстана пятую медаль ЧМ-2022 в Стамбуле, продемонстрировать свой удар.

«Средне ударь», – попросил Касым-Жомарт Токаев, ра

«Удар хороший, да», – похвалил чемпионку президент.