В Молдавию не пустили боксеров из Черногории, прибывших на турнир

Боксеров из Черногории, прибывших на международные соревнования, не пропустили в Молдавию. Об этом в среду сообщил боксерский клуб из Будвы на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Сегодня наша команда столкнулась с неожиданной и неприятной ситуацией, - говорится в сообщении. - В аэропорту Кишинева полиция не пустила нашу команду в Молдавию, не предоставив конкретных объяснений. После нескольких часов ожидания у них отобрали документы и приказали вернуться первым же самолетом, который вылетает в Стамбул завтра утром, а из Стамбула в Подгорицу вечером. Таким образом, путешествие по аэропортам продлится почти 2 полных дня до возвращения домой".
Спортсмены из Черногории не смогут принять участие в боксерском турнире, который проходит в Молдавии с 15 по 17 февраля. Ранее в страну также не пустили 12 болельщиков сербского футбольного клуба "Партизан", приехавших на матч с командой "Шериф" из Тирасполя. По распоряжению Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии игру было решено провести при пустых трибунах из опасений атаки диверсантов.
В пограничной полиции Молдавии корреспонденту ТАСС сообщили, что за последние сутки нескольким иностранным гражданам было отказано во въезде в страну "на том основании, что они не соответствуют условиям разрешения на пересечение государственной границы". Там напомнили, что после введенного в Молдавии 24 февраля 2022 года режима чрезвычайного положения "все иностранные граждане проходят специальный контроль, в контексте исключения некоторых рисков безопасности".
Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что СИБ располагает информацией о планах привлечь к организации государственного переворота в Молдавии граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. По ее словам, эти сведения ей предоставил президент Украины Владимир Зеленский. Со своей стороны глава МИД Сербии Ивика Дачич категорически опроверг заявление главы Молдавии о возможном участии сербских граждан в подрывных действиях в Молдавии, которое якобы основано на украинской информации о планах России. Он потребовал, чтобы власти Молдавии срочно представили всю имеющуюся у них информацию, отметив, что существует масса примеров недостоверных новостей на международной арене, но Сербия "не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам". Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил, что не располагает информацией о том, что граждане Черногории могут участвовать в дестабилизации ситуации в Молдавии, и узнал эту информацию из СМИ. Он отметил, что свяжется с Санду, чтобы прояснить ситуацию.