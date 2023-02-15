В Молдавию не пустили боксеров из Черногории, прибывших на турнир

Боксеров из Черногории, прибывших на международные соревнования, не пропустили в Молдавию. Об этом в среду сообщил боксерский клуб из Будвы на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Сегодня наша команда столкнулась с неожиданной и неприятной ситуацией, - говорится в сообщении. - В аэропорту Кишинева полиция не пустила нашу команду в Молдавию, не предоставив конкретных объяснений. После нескольких часов ожидания у них отобрали документы и приказали вернуться первым же самолетом, который вылетает в Стамбул завтра утром, а из Стамбула в Подгорицу вечером. Таким образом, путешествие по аэропортам продлится почти 2 полных дня до возвращения домой".

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Спортсмены из Черногории не смогут принять участие в боксерском турнире, который проходит в Молдавии с 15 по 17 февраля. Ранее в страну также не пустили 12 болельщиков сербского футбольного клуба "Партизан", приехавших на матч с командой "Шериф" из Тирасполя. По распоряжению Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии игру было решено провести при пустых трибунах из опасений атаки диверсантов.

В пограничной полиции Молдавии корреспонденту ТАСС сообщили, что за последние сутки нескольким иностранным гражданам было отказано во въезде в страну "на том основании, что они не соответствуют условиям разрешения на пересечение государственной границы". Там напомнили, что после введенного в Молдавии 24 февраля 2022 года режима чрезвычайного положения "все иностранные граждане проходят специальный контроль, в контексте исключения некоторых рисков безопасности".