«Он мёртв в моих глазах. Всё кончено». Фьюри — про возможный бой с Джошуа

«Я даже не хочу говорить об этом. Всё кончено. Никакого интереса к любым вопросам, касающихся Эй Джея. Ноль. В моих глазах этот человек уже мёртв. Между нами нет никаких дел, никаких вопросов, которые надо решить. Всё кончено. С 2017 по 2022 год мы пытались организовать этот бой, но ничего не получится», — приводит слова Фьюри Sportbible.