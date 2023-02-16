Бывший игрок «Зенита» Домингес не исключил участия в турнире по боксу

Аргентинский футболист Алехандро Домингес, экс-нападающий ФК «Зенит», заявил, что в дальнейшем не исключает своего участия в боксерских турнирах. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что бывший футболист приехал в Россию с тем, чтобы выступить секундантом аргентинского боксера Эмилиано Пучеты. Он встретится на ринге с россиянином Магомедом Мадиевым.
Домингес пояснил, что любит бокс, тепло относится к России. Он добавил, что в его стране бокс является одним из наиболее популярных видов спорта.
Аргентинец уточнил, что сам активно им занимается, тренируется. Он заметил, что готов выступить, но это будет «следующим шагом».
Напомним, что Алехандро Домингесу 41 год, он закончил футбольную карьеру четыре года назад. В составе петербургского клуба в 2007 году стал чемпионом России. Кроме того, в 2009 году аргентинец выиграл чемпионат в составе казанского «Рубина».