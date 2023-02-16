Бывший игрок «Зенита» Домингес не исключил участия в турнире по боксу

Аргентинский футболист Алехандро Домингес, экс-нападающий ФК «Зенит», заявил, что в дальнейшем не исключает своего участия в боксерских турнирах. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что бывший футболист приехал в Россию с тем, чтобы выступить секундантом аргентинского боксера Эмилиано Пучеты. Он встретится на ринге с россиянином Магомедом Мадиевым.

Домингес пояснил, что любит бокс, тепло относится к России. Он добавил, что в его стране бокс является одним из наиболее популярных видов спорта.

Аргентинец уточнил, что сам активно им занимается, тренируется. Он заметил, что готов выступить, но это будет «следующим шагом».