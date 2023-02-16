Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
38 минут назад

Бывший игрок «Зенита» Домингес не исключил участия в турнире по боксу

Илья Родин

Аргентинский футболист Алехандро Домингес, экс-нападающий ФК «Зенит», заявил, что в дальнейшем не исключает своего участия в боксерских турнирах. Об этом пишет ТАСС.

Бывший игрок «Зенита» Домингес не исключил участия в турнире по боксу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что бывший футболист приехал в Россию с тем, чтобы выступить секундантом аргентинского боксера Эмилиано Пучеты. Он встретится на ринге с россиянином Магомедом Мадиевым.

Домингес пояснил, что любит бокс, тепло относится к России. Он добавил, что в его стране бокс является одним из наиболее популярных видов спорта.

Аргентинец уточнил, что сам активно им занимается, тренируется. Он заметил, что готов выступить, но это будет «следующим шагом».

Напомним, что Алехандро Домингесу 41 год, он закончил футбольную карьеру четыре года назад. В составе петербургского клуба в 2007 году стал чемпионом России. Кроме того, в 2009 году аргентинец выиграл чемпионат в составе казанского «Рубина».

Бокс,Алехандро Домингес,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители