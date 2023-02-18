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36 минут назад

Брэдли: Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году

Чемпионат.comиещё 2

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли поделился прогнозом на потенциальный поединок российских полутяжеловесов Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO) и Артура Бетербиева (19-0, 19 KO).

Брэдли: Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Бивол победит в этом бою. Никаких сомнений. Вы видели, сколько ударов Бетербиев пропустил в последнем бою? Его лицо покраснело. Бивол будет попадать по нему весь бой.

Когда они сойдутся, не удивляйтесь, если Бивол сделает шаг вперёд, потому что то же делал и Ярд. Он даст отпор Бетербиеву, никаких сомнений. Говорю вам, Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году. Вот мой большой прогноз. Бивол завоюет все титулы и свергнет этого парня», – сказал Брэдли

Бокс,Тимоти Брэдли,Артур Бетербиев,Дмитрий Бивол,
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