Брэдли: Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году

Когда они сойдутся, не удивляйтесь, если Бивол сделает шаг вперёд, потому что то же делал и Ярд. Он даст отпор Бетербиеву, никаких сомнений. Говорю вам, Бивол станет абсолютным чемпионом в 2023 году. Вот мой большой прогноз. Бивол завоюет все титулы и свергнет этого парня», – сказал Брэдли