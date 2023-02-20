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59 минут назад

Сборная Швейцарии не поедет на ЧМ, где Россия и Белоруссия выступят под своими флагами

Чемпионат.comиещё 6

Сборная Швейцарии отказалась от выступления на женском чемпионате мира – 2023 в Индии, сообщает издание swissinfo.ch.

Сборная Швейцарии не поедет на ЧМ, где Россия и Белоруссия выступят под своими флагами
Фото: Соцсети Соцсети

Причина не оказалась отличной от предыдущих отказов национальных команд – это разрешение Международной ассоциации бокса (IBA) выступать российским и белорусским спортсменам под своими флагами.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит $ 5,2 млн ($ 200 тыс. за первое место, $ 100 тыс. – за второе и $ 50 тыс. – за третье).

Ранее стало известно об отказе от мужского и женского чемпионатов мира сборных США, Нидерландов, Ирландии, Швеции, Чехии и Канады.

Бокс,
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