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15 минут назад

Джефф Монсон проведет выставочный боксерский поединок 13 марта в Москве

Матч ТВ

Имеющий российское гражданство боец Джефф Монсон проведет выставочный поединок по правилам бокса с мастером спорта по рукопашному бою, а также менеджером многих известных бойцов поп ММА Артуром Варданяном 13 марта в Москве. Об этом «Матч ТВ» сообщили организаторы шоу.

Джефф Монсон проведет выставочный боксерский поединок в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На счету 52 летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и ничья в ММА. В статистике Снеговика на BoxRec значатся две победы, поражение и ничья на профессиональном ринге. В октябре 2021 года Монсон по правилам бокса уступил россиянину Тимуру Никулину.

В главном бою шоу 13 марта вакантный титул чемпиона России в тяжелом весе оспорят Виталий Кудухов и Басир Абакаров.

Телеканал «Матч ТВ», тематические каналы холдинга, а также сайты sportbox.ru и matchtv.ru транслируют турниры по ММА и боксу в прямом эфире.

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