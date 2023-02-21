Боксер Усик призвал не заставлять людей говорить на украинском языке

«Мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то — в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать... Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец», — передает слова Усика в комментарии изданию «Украинская правда».