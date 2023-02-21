Боксер Усик призвал не заставлять людей говорить на украинском языке

Украинский боксер Александр Усик высказался о допустимости использования в своей страны русской речи.
«Мы не должны заставлять людей говорить на украинском языке. Кто-то родился в той части Украины, где говорят исключительно на украинском, а кто-то — в Мариуполе, Крыму, Донецке, где исключительно на русском. Мы не должны таких людей осуждать... Не надо стучать по лбу и говорить, что ты неправильно говоришь или ненастоящий украинец», — передает слова Усика в комментарии изданию «Украинская правда».
Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бой продлился 12 раундов. Украинец выиграл раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112).
После победы Усик заявил о желании встретиться на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоится в апреле 2023 года. Всего на счету украинского боксера 20 поединков, все они завершились его победой.